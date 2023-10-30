В Приморье мужчина пошел на рыбалку и погиб от нападения медведя

После того как мужчина не вернулся домой с рыбалки, на его поиски отправился родственник. В лесу он обнаружил тело.

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Тело мужчины, погибшего после нападения медведя, нашли в лесу в Приморье, сообщили в региональном СУ СК России.

Как уточняется, растерзанные останки обнаружили рядом с селом Березовка в Чугуевском районе.

По предварительной информации, 35-летний мужчина отправился на рыбалку. После того как он не вернулся домой, его начал искать родственник, который и обнаружил в лесу тело погибшего.

Следователи устанавливают полную картину произошедшего, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее в Магадане медведь растерзал девушку в лесу. Подробности трагедии раскрыла полиции ее подруга, которой удалось спастись.