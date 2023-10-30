Эксперт Моржаретто: самокаты нужно убирать с тротуаров на отдельные дорожки

Ранее в ГД предложили снизить максимальную скорость для этого средства индивидуальной мобильности с 25 до 15 км/ч на тротуарах.

© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с RT оценил предложение уменьшить допустимую скорость движения электросамокатов на тротуарах.

Напомним, ранее в Государственной думе выступили с инициативой снизить максимальную скорость для этого средства индивидуальной мобильности с 25 до 15 км/ч. Такие ограничения предложили ввести на тротуарах и в пешеходных зонах.

«Я считаю, что электросамокаты в конечном итоге надо убирать с тротуаров - там не место для них. Нужна отдельная инфраструктура, те же самые велосипедные дорожки. Активно развивать их», - сказал Моржаретто.

По мнению эксперта, самокатчикам следует запретить двигаться по тротуарам, так как они передвигаются быстрее пешеходов, даже если им ограничивают скорость.

Ранее сообщалось, что кабмин занимается подготовкой мер по ужесточению контроля за самокатчиками. Речь шла о введении новых штрафов и регистрации транспорта в цифровом реестре.