«Ъ»: власти готовят меры по ужесточению контроля за самокатчиками

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Правительство России официально утвердило «дорожную карту», в соответствии с которой планируется ужесточить правила пользования средствами индивидуального передвижения, в частности самокатами: будут введены новые штрафы и необходимость регистрировать свой транспорт в цифровом реестре.

«Пользователей СИМ и велосипедистов обяжут останавливаться по требованию ГИБДД и проходить проверку на состояние опьянения. В ПДД также пропишут правила остановки и стоянки для СИМ (и велосипедистов), введут новые знаки, обозначающие парковки для электросамокатов», - говорится в публикации издания «Коммерсантъ».

План состоит из 27 пунктов, он разработан на период до 2025 года. Проект поправок будет представлен Минтрансом к концу этого года. В соответствии с «картой» будет также введена система идентификации пользователей, их обяжут вносить сведения о своих транспортных средствах в будущий федеральный реестр - новая госуслуга будет введена с принятием этих правил.