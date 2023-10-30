В стране и мире Сгоревшую дотла заправку в Химках сняли на видео после мощного пожара Екатерина Радомская Анна Назайкина Площадь возгорания достигала 60 квадратных метров. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: В подмосковных Химках пожар произошел на газовой заправке, пострадали три человека. Место случившегося показала корреспондент «Звезды». ЧП произошло сегодня приблизительно в 8 утра. На данный момент пожар уже ликвидирован. «Произошла разгерметизация емкости с пропаном без последующего возгорания. Горели паллеты, бытовки и 5 авто на площади 60 квадратных метров», - говорится в сообщении МЧС. В общей сложности в тушении пожара принимали участие 33 сотрудника экстренных служб, были задействованы 10 единиц техники. Региональное ГСУ СК России по Московской области организовало проверку по факту происшествия. Ранее очевидцы в социальных сетях публиковали видео сильного пожара на заправке. Экспертное мнение и аналитика