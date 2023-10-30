Опубликованы кадры сильного пожара на заправке в Химках

В подмосковном главке МЧС сообщили, что в результате ЧП пострадали два человека, спасатели ликвидировали пожар на площади 60 «квадратов».

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В микрорайоне Клязьма-Старбеево в подмосковных Химках произошел пожар на заправке. На опубликованных в социальных сетях кадрах видны сильное возгорание и густой дым.

По словам очевидцев, стоит запах гари, а столб дыма виден даже в аэропорту Шереметьево.

В Главном управлении МЧС России по Московской области сообщили, что произошло возгорание газово-стационарной колонки и двух автомобилей. По данным ведомства, в результате происшествия пострадали два человека, спасатели ликвидировали пожар на площади 60 квадратных метров. К ликвидации были привлечены три единицы спецтехники и 11 человек.