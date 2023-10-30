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CNN: экспедиционный отряд морпехов США на борту USS Bataan направлен к Израилю

Владимир Рубанов
00:48 30.10.2023
Ранее сообщалось, что США отправляют к берегам Израиля десантную группу из более чем четырех тысяч моряков и морских пехотинцев на борту военных кораблей USS Bataan, USS Carter Hall и USS Mesa Verde.
CNN: экспедиционный отряд морпехов США на борту USS Bataan направлен к Израилю
© Фото: navy.mil
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Силы быстрого реагирования морской пехоты США движутся к восточной части Средиземного моря, сообщает CNN со ссылкой на источники. Это происходит на фоне опасений, что операция Израиля в секторе Газа перерастает в региональный конфликт.

26-й экспедиционный отряд морской пехоты на борту десантного корабля USS Bataan находится в Красном море и, как ожидается, вскоре перейдет в восточное Средиземноморье, сообщил один из источников. Этот шаг переместит подразделение морской пехоты ближе к Ливану и Израилю.

Тем временем США предупреждают своих граждан о необходимости покинуть Ливан. Американское посольство в Бейруте призвало соотечественников «уезжать сейчас», предупредив, что это лучшее время покинуть страну. Одна из типичных задач экспедиционного подразделения морской пехоты - помощь гражданскому населению в эвакуации, сообщает телеканал.

Ранее сообщалось, что США отправляют к берегам Израиля десантную группу из более чем четырех тысяч моряков и морских пехотинцев на борту военных кораблей USS Bataan, USS Carter Hall и USS Mesa Verde.

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