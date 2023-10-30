В Европе и США уже недовольны происходящим на Украине.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: President Of Ukraine Keystone Press Agency Globallookpress

Атака украинских беспилотников на Курскую АЭС стала очередным подтверждением тому, что киевский режим является террористическим. Его главарь Владимир Зеленский утверждает и согласовывает все диверсии, которые совершаются на территории России.

Газета The Washington Post на этой неделе рассказала о том, кто стоит за СБУ и руководит ее действиями. Западные инструкторы готовили националистов к ударам по Крымском мосту, Кремлю, а также к убийству Дарьи Дугиной и Владлена Татарского.

«С 2015 года ЦРУ потратило десятки миллионов долларов на то, чтобы превратить службы Украины, созданные в советские времена, в мощных союзников в борьбе с Москвой», - утверждается в статье.

Между тем, на заседании Совета Безопасности на этой неделе Владимир Путин поднял вопрос оборота оружия. Силовикам нужно обратить пристальное внимание на незаконное попадание вооружения в Россию, в том числе и с территории Украины, и усилить меры контроля в этом направлении.

Западное оружие, поставленное Украине, расползается по черным рынкам. Киев его успешно перепродает и хорошо на этом зарабатывает. Однако делать это становится сложнее. В США Конгресс поставил на паузу финансирование режима Зеленского. Недовольны и в Европе.

На неделе Словакия и Венгрия заблокировали выделение Украине нового пакета финансовой помощи от ЕС. Киев рассчитывал на 50 миллиардов евро. Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в Украине царит коррупция и деньги будут разворованы.

Также планомерно выступает против спонсирования Украины и Венгрия. А после встречи с Владимиром Путным премьера страны Виктора Орбана и вовсе записали во враги Европы.

Об этих и других украинских ужасах смотрите в сюжете Павла Ремнева для программы «Главное с Ольгой Беловой».