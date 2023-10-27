Путин призвал спецслужбы разобраться с поставками оружия в Россию из Украины

По информации Кремля, Украина втянута в незаконный оборот поставок оружия в Россию.

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Через территорию Украины проходят каналы нелегальных поставок оружия в Россию. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на онлайн-совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Глава государства призвал руководителей силовых структур выявить и пресечь каналы таких поставок в страну, а также принять превентивные меры для предотвращения притока нелегального оружия в Россию.

«Как попадают на территорию Российской Федерации оружие, боеприпасы незаконным образом, кстати говоря, в том числе и с территории Украины - не в войска наши, но на территорию России все-таки такое оружие с территории Украины попадает», - отметил Путин.

Президент подчеркнул, что в России всегда следили на незаконным оборотом оружия и боеприпасов, но сейчас, в условиях СВО, военных конфликтов на Кавказе, преступления в этой сфере требуют особого внимания.

«Этот вопрос всегда важен. Но сегодня особенно, имея в виду те условия, в которых мы живем, в которых страна живет», - добавил Путин.

Президент призвал силовые структуры изучить возможные каналы криминальных поставок оружия в страну и проверить, должным ли образом организован контроль и не требуется ли принятия дополнительных нормативно-правовых актов.

В обсуждении ситуации с поставками оружия приняли участие глава МВД Владимир Колокольцев и глава нацгвардии Виктор Золотов.

Ранее сообщалось о пресечении деятельности в России 84 подпольных мастерских по изготовлению оружия и боеприпасов.