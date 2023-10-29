Более 800 летчиков и штурманов выпустились из авиационных вузов Минобороны РФ

Всего вузы ВКС России выпустили более 800 летчиков и штурманов.

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В авиационных вузах Воздушно-космических сил России прошли торжественные церемонии выпуска молодых летчиков и штурманов.

Мероприятия прошли в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени А.К.Серова, а также в Сызранском и Челябинском филиалах Военно-воздушной академии имени Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина. В Краснодаре осуществляется подготовка летных кадров оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной, морской авиации. В Сызрани готовятся летчики армейской авиации, а в Челябинске - штурманские кадры для всех родов авиации.

В Сызрани выпуск летчиков армейской авиации состоялся в день 75-летия армейской авиации российских Воздушно-космических сил

Всего вузы ВКС выпустили более 800 летчиков и штурманов, из них более 80 человек получили красные дипломы, а около 20 человек получили золотую медаль.

Ранее в Челябинске выпустились 200 офицеров Воздушно-космических сил РФ. Филиал военного учебно-научного центра ВКС России подготовил офицеров, среди которых 26 человек получили красные дипломы, а четверо оказались обладателями золотой медали.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.