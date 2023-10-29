Российские БПЛА уничтожили позиции и места хранения боеприпасов ВСУ в районе Спорного
ВС РФ уничтожили позиции и полевые места хранения боекомплектов украинских боевиков в районе Спорного.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Министерство обороны Российской Федерации показало кадры уничтожения позиций и полевых мест хранения боекомплектов украинских боевиков операторами БПЛА «Южной» группировки войск.
В российском оборонном ведомстве отметили, что точные удары ВС РФ уничтожили позиции боевиков 108 огшб ВСУ в районе Спорного.
Ранее российские десантники показали новую конструкцию снаряда для FPV-дрона. На Артемовском направлении этим БПЛА был уничтожен украинский националист, который вел стрельбу из окопа по позициям российских войск.