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Российские БПЛА уничтожили позиции и места хранения боеприпасов ВСУ в районе Спорного

08:46 29.10.2023
ВС РФ уничтожили позиции и полевые места хранения боекомплектов украинских боевиков в районе Спорного.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации показало кадры уничтожения позиций и полевых мест хранения боекомплектов украинских боевиков операторами БПЛА «Южной» группировки войск.

В российском оборонном ведомстве отметили, что точные удары ВС РФ уничтожили позиции боевиков 108 огшб ВСУ в районе Спорного.

Ранее российские десантники показали новую конструкцию снаряда для FPV-дрона. На Артемовском направлении этим БПЛА был уничтожен украинский националист, который вел стрельбу из окопа по позициям российских войск.

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