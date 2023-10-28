Десантники показали новую конструкцию снаряда для FPV-дрона

Украинский боевик из окопа вел стрельбу по российским позициям на Артемовском направлении. Он был уничтожен ударом FPV-дрона.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военнослужащие ВДВ ВС РФ ликвидировали при помощи FPV-дрона националиста, стреляющего по позициям российских бойцов на Артемовском направлении. Минобороны РФ опубликовало кадры удара по противнику.

Боевика обнаружил оператор, управляющий дроном при помощи специальных VR-очков. Враг притаился в окопе и вел огонь по нашим позициям из стрелкового оружия. Помощник скорректировал работу оператора, после чего было зафиксировано попадание FPV-дрона точно в цель.

К снаряду, который использовал беспилотник, прикрепили самодельное взрывное устройство, состоящее из бикфордова шнура, детонатора и взрывчатого вещества, примотанного к снаряду. Перед запуском FPV-дрона шнур подожгли, после чего беспилотник незамедлительно подняли в небо и направили к цели.

Российские десантники раз за разом умело поражают личный состав противника как в укрытиях, так и на открытой местности.

Ранее российские десантники дронами-камикадзе уничтожили боевиков под Артемовском. МО РФ показало кадры боевой работы наших бойцов.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.