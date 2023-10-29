Армия Танкисты ЗВО разнесли замаскированные позиции боевиков на Купянском направлении На опубликованных кадрах - боевая работа танкистов ЗВО и поражение замаскированных позиций украинских боевиков. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3 Западного военного округа на передовых позициях в зоне проведения специальной военной операции на Купянском направлении Российские танкисты разнесли позиции боевиков на Купянском направлении огнем из танков Т-72Б3. Минобороны РФ опубликовало кадры их боевой работы. Разведчики обнаружили в лесополосе замаскированные позиции украинских боевиков и скопление боеприпасов противника. Экипажи Т-72Б3 сразу выдвинулись на огневую точку и нанесли мощный удар по указанным координатам. Огонь корректировался при помощи беспилотника. После проведения боевой стрельбы танковые экипажи совершили смену огневых позиций на запасные для исключения нанесения ответного огня со стороны противника. Ранее российские танкисты уничтожили опорный пункт боевиков огнем из Т-90М «Прорыв». Минобороны РФ показало кадры поражения цели. Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика