Число погибших в аварии на казахстанской шахте увеличилось до 21

На поверхность вышли еще три человека.

© Фото: Э. Котляков, РИА Новости

Число жертв после аварии на шахте имени Костенко в Караганде увеличилось до 21. Об этом сообщает пресс-служба компании «АрселорМиттал Темиртау», которой принадлежит шахта.

«Тела 21 шахтера обнаружены», - говорится в сообщении.

Еще о 23 шахтерах ничего неизвестно. Всего на поверхность вышли из 252 вышли 208 человек. Из них за медпомощью обратились 18 человек.

Ранее сообщалось, что на шахте мог произойти взрыв газометана. Это уже вторая авария на шахтах компании за два месяца.