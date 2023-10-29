ВСУ за ночь выпустили по Донецку 15 снарядов «натовского» калибра

Обстрел города снарядами калибра 155 миллиметров производился в период с 00:05 по 05:10 29 октября.

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В минувшую ночь за 5 часов 5 минут украинские националисты выпустили по Донецку 15 снарядов.

Обстрел столицы Донецкой Народной Республики начался в 00:05 29 октября. Информацию приводит представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины) в своем Telegram-канале.

Из населенного пункта Новоселовка Первая в 00:05 по Донецку было выпущено четыре снаряда, затем три снаряда из Галицыновки в 00:25 и также три снаряда в 00:40 из Кураховки.

Затем боевики ВСУ обстреляли Донецк в 02:20 (населенный пункт Галицыновка), и 05:10 (населенный пункт Карловка), суммарно выпустив по городу пять снарядов.

Все артиллерийские снаряды были калибра 155 миллиметров. Они применяются военным блоком НАТО.