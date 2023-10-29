В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Боевики выпустили 52 боеприпаса по ДНР за последние сутки

Анастасия Бобылева
01:19 29.10.2023
По территории республики выпустили 52 боеприпаса за последние 24 часа, как сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Боевики выпустили 52 боеприпаса по ДНР за последние сутки
© Фото: Сергей Аверин РИА Новости
Читайте нас на:

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские боевики обстреляли территорию республики не менее 15 раз за сутки. При этом по населенным пунктам ДНР попали 52 боеприпаса.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 15 фактах ведения огня со стороны ВФУ», - указано в Telegram-канале ведомства.

Под ударом оказались Горловка, Донецк, Макеевка и Ясиноватский район. Из-за снарядов противника были повреждены два жилых дома.

Украинские боевики регулярно обстреливают населенные пункты ДНР, из-за чего погибают и получают ранения мирные жители. Чтобы более эффективно уничтожать националистов на Донецком направлении и избежать этих жертв, наводчик-оператор БПЛА Александр Амелин создал новую технологию для беспилотников. Он рассказал о ней подробнее.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.