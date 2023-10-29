Боевики выпустили 52 боеприпаса по ДНР за последние сутки

По территории республики выпустили 52 боеприпаса за последние 24 часа, как сообщает представительство ДНР в СЦКК.

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Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские боевики обстреляли территорию республики не менее 15 раз за сутки. При этом по населенным пунктам ДНР попали 52 боеприпаса.

«За истекшие сутки представительство сообщало о 15 фактах ведения огня со стороны ВФУ», - указано в Telegram-канале ведомства.

Под ударом оказались Горловка, Донецк, Макеевка и Ясиноватский район. Из-за снарядов противника были повреждены два жилых дома.

Украинские боевики регулярно обстреливают населенные пункты ДНР, из-за чего погибают и получают ранения мирные жители. Чтобы более эффективно уничтожать националистов на Донецком направлении и избежать этих жертв, наводчик-оператор БПЛА Александр Амелин создал новую технологию для беспилотников. Он рассказал о ней подробнее.