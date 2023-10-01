В стране и мире Три человека пострадали при обстреле ВСУ центрального рынка в Шебекино Игнат Далакян По словам Гладкова, двум пострадавшим понадобилась госпитализация. © Фото: Антон Вергун, РИА Новости Читайте нас на: Украинские боевики обстреляли район центрального рынка в Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «По предварительной информации, есть трое пострадавших: у женщины осколочные ранения шеи», - сообщил глава региона в своем Telegram-канале. Гладков отметил, что у двоих мужчин имеются осколочные ранения ног. Согласно его сообщению, женщине и одному мужчине потребовалась госпитализация. Губернатор Белгородской области также добавил, что при обстреле рынка повреждены фасады торговых павильонов. На месте происшествия работают оперативные службы. Ранее украинский беспилотный летательный аппарат сбросил на проезжающий КамАЗ взрывное устройство в Белгородской области. водитель транспортного средства получил легкую контузию и осколочные ранения. Экспертное мнение и аналитика