Останкинская башня скрылась в тумане

Днем в столице будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Останкинская башня в Москве практически полностью скрылась в тумане. Днем в столице будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь.

Воздух в понедельник в Москве прогреется до +13...+18 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Ночью похолодает до +6...+8 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра, метеоролог Роман Вильфанд рассказал «Звезде», что первые три дня первой недели октября будут теплее, чем обычно. Потом похолодает еще больше, и с пятницы придет настоящая осень.

Не исключено, что уже в конце недели ночная температура будет опускаться до нулевой отметки.

В то же время начало октября в Москве будет по осенним меркам теплым.