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Участники СВО с семьями приехали в Новороссийск на спецпоезде «Время героев»

09:01 29.10.2023
Пассажиры рейса отправятся изучать достопримечательности Новороссийска, посетят экскурсию по крейсеру-музею «Михаил Кутузов» и поучаствуют в этно-гастрономических программах.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Более 270 участников СВО, членов их семей и семьей погибших бойцов приехали в Новороссийск из Ростова-на-Дону специальным рейсом «Время героев». Кадры из спецпоезда публикует Минобороны РФ.

Пассажирами этого рейса стали участники спецоперации, прошедшие реабилитацию после ранения, их семьи и семьи бойцов, погибших в зоне СВО. Во время путешествия они будут обеспечены питанием, также в поездку включено экскурсионное обслуживание.

Участники посетят парк аттракционов Новороссийска, побывают с экскурсией на крейсере-музее «Михаил Кутузов», ознакомятся с этно-гастрономическими программами в окрестностях города и с основными достопримечательностями.

Специальный рейс «Время героев» проследует с 28 по 31 октября по маршруту Ростов-на-Дону - Новороссийск - Ростов-на-Дону. Его целью является знакомство с достопримечательностями Города-героя Новороссийска, с которым связаны важные события в истории РФ.

Ранее спецпоезд «Время героев» впервые доставил участников СВО в парк «Патриот». Там для пассажиров была запланирована экскурсия.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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