Российского посла вызвали в МИД Израиля
МИД Израиля вручил ноту протеста российскому послу в Тель-Авиве Анатолию Викторову в связи с приемом в Москве делегации ХАМАС.
Как сообщила пресс-служба израильского МИД, в Тель-Авиве встревожены отношением России к войне с ХАМАС.
«Израиль со всей серьезностью рассматривает отсутствие недвусмысленного и ясного осуждения со стороны Москвы террористической организации ХАМАС», - приводит ТАСС заявление МИД.
Ранее сообщалось, что по итогам визита ХАМАС в Россию была достигнута договоренность о помощи в розыске и освобождении из плена 8 российских граждан, захваченных в заложники вместе с другими израильтянами. Список с фамилиями россиян был передан в Москве представителям палестинского движения, и получены заверения, что по нему пройдет «тщательная обработка».