В стране и мире Палестино-израильский конфликт Российского посла вызвали в МИД Израиля Ирина Елагина Израильская сторона отметила свою озабоченность отсутствием «ясного осуждения со стороны Москвы террористической организации ХАМАС». © Фото: mid.ru Читайте нас на: МИД Израиля вручил ноту протеста российскому послу в Тель-Авиве Анатолию Викторову в связи с приемом в Москве делегации ХАМАС. Как сообщила пресс-служба израильского МИД, в Тель-Авиве встревожены отношением России к войне с ХАМАС. «Израиль со всей серьезностью рассматривает отсутствие недвусмысленного и ясного осуждения со стороны Москвы террористической организации ХАМАС», - приводит ТАСС заявление МИД. Ранее сообщалось, что по итогам визита ХАМАС в Россию была достигнута договоренность о помощи в розыске и освобождении из плена 8 российских граждан, захваченных в заложники вместе с другими израильтянами. Список с фамилиями россиян был передан в Москве представителям палестинского движения, и получены заверения, что по нему пройдет «тщательная обработка». Экспертное мнение и аналитика