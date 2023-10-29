В ЦАХАЛ заявили об ответном ударе на 10 ракет со стороны Ливана
Вечером 29 октября ЦАХАЛ нанес удар по территории Ливана.
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Армия обороны Израиля нанесла ответный удар по территории Ливана. Об этом сообщил Telegram-канал ЦАХАЛ.
«В ответ ЦАХАЛ наносит удар в Ливане», - говорится в публикации.
В пресс-службе ЦАХАЛ уточнили, что ранее были зафиксированы «10 пусков с территории Ливана по израильской территории», в городах Израиля объявлялась воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что во время обстрела ливанского города со стороны ЦАХАЛ ранения получили два миротворца ООН из Непала.
Напомним, что Ливан оказался втянут в военный конфликт Израиля и ХАМАС, вчера и сегодня в разных городах Ливана прошли митинги и марши протеста в поддержку населения Палестины.