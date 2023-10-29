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МИД Ирана опроверг причастность страны к атакам на базы США на Ближнем Востоке

Никита Черненко
20:54 29.10.2023
Министр иностранных дел Ирана заявил, что обвинять страну в ударах по интересам США в регионе без доказательств «совершенно неправильно».
МИД Ирана опроверг причастность страны к атакам на базы США на Ближнем Востоке
© Фото: IMAGO saeedqaq Globallookpress
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Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян от имени страны выступил против разрастания палестино-израильского конфликта до уровня регионального. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.

Министр заявил, что к атакам военных баз США на Ближнем Востоке Иран не имеет никакого отношения. Он отметил, что связывать подобные атаки с деятельностью Ирана «совершенно неправильно», не предоставляя при этом  никаких доказательств.

«Мы не хотим разрастания этой войны», - сказал Хосейн Амир Абдоллахиян.

Ранее глава иранского МИД заявил, что если США продолжит оказывать безоговорочную поддержку Израилю, против Штатов могут открыться новые фронты. Он также добавил, подобная поддержка может привести к потере контроля над ситуацией в регионе.

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