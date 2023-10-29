В стране и мире Артисты из Калуги дали концерт в поддержку участников СВО Ирина Елагина В специальную программу концерта вошли легендарные песни времен Великой Отечественной войны. © Видео: Центральный дом Российской армии © Фото: Центральный дом Российской армии Читайте нас на: Артисты Калужской областной филармонии откликнулись на акцию «Поет Россия армии победу» и дали концерт в Центральном доме Российской армии 29 октября. Артисты подготовили для выступления специальную программу «ZA Родину», в которую вошли легендарные песни времен Великой Отечественной войны и современные патриотические песни. © Центральный дом Российской армии Как рассказали солисты Калужской областной филармонии Артем Жулев и Владислав Миронов, артисты из Калуги давно поддерживают хорошей песней военнослужащих, выступали перед бойцами в зоне СВО. «Мы ездили с выступлением в военный госпиталь в Луганск, выступали перед раненными бойцами. Понимая как им сложно, выбирали для них душевные композиции. Нам было очень важно выразить поддержку и признательность военнослужащим, подарить им добрые эмоции, исполнив их любимые песни», - рассказали артисты. © Центральный дом Российской армии Всероссийская акция «Поет Россия Армии Победу» проводится Центральным домом Российской армии в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Кроме того, акция позволяет рассказать о самобытных творческих коллективах регионов страны. К акции уже присоединились коллективы из Рязани, Тулы, Брянска, Ставрополья, Калуги. В ближайшее время намечено выступление артистов Государственного ансамбля песни и пляски Донских казаков имени Анатолия Квасова из Ростова-на-Дону. Экспертное мнение и аналитика