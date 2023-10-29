Артисты из Калуги дали концерт в поддержку участников СВО
В специальную программу концерта вошли легендарные песни времен Великой Отечественной войны.
© Видео: Центральный дом Российской армии © Фото: Центральный дом Российской армии
Артисты Калужской областной филармонии откликнулись на акцию «Поет Россия армии победу» и дали концерт в Центральном доме Российской армии 29 октября.
Артисты подготовили для выступления специальную программу «ZA Родину», в которую вошли легендарные песни времен Великой Отечественной войны и современные патриотические песни.