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Артисты тульских ансамблей «Услада» и «Визави» выступили в поддержку участников СВО

Алина Луговая
16:02 01.10.2023
Участница тульского ансамбля «Визави», муж которой находится  в зоне спецоперации, рассказала об особой связи с супругом во время своих концертов.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Тульские творческие коллективы «Услада» и «Визави» выступили с концертом в поддержку участвующих в спецоперации бойцов РФ на сцене Центрального Дома Российской Армии. Об этом сообщили в Минобороны России.

Фольклорный ансамбль «Услада» и ансамбль танца «Визави» Тульской областной филармонии имени И.А. Михайловского представили музыкальный спектакль «Когда мы были на войне…».

В основе постановки сказы тульского писателя Алексея Логунова о судьбах земляков и песни, написанные солдатами во фронтовых землянках.

«В этом спектакле есть все - и щемящая грусть, и радость Победы, и светлый праздник, и поминальный хлеб, и танцы под трофейный патефон. И самое главное - мы должны сохранить историческую память о той Великой Победе», - добавила руководитель «Услады» Марина Федосеева добавил.

Муж одной из участниц ансамбля «Визави» сейчас находится в зоне спецоперации. Она рассказала, с какими мыслями выходит на сцену во время своих концертов.

«Когда я выхожу на сцену, то чувствую какую-то незримую эмоциональную связь с ним, поскольку мы вместе делаем одно дело - защищаем нашу Родину. Он на своем месте, я на своем. Конечно, ему сейчас во много раз сложнее, но я понимаю, что те эмоции и та энергетика, которые я передаю со сцены нашим защитникам, помогут им мужественно сражаться на передовой, а значит, тем самым я помогаю и своему супругу. Думаю, что все, у кого мужья, отцы, сыновья, братья находятся сейчас на передовой, хорошо меня понимают», - рассказала участница ансамбля «Визави».

© Минобороны РФ

Ансамбли выступили в рамках акции «Поет Россия Армии Победу», целями которой является поддержка наших бойцов в зоне СВО и единство россиян в патриотическом настрое.

Ранее в ЦДРА выступили знаменитый Рязанский народный хор имени Евгения Попова и брянский ансамбль «Ватага».

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