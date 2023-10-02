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Politico: Конгресс США может рассмотреть вопрос помощи Украине 2 октября

Владимир Рубанов
09:20 02.10.2023
Вероятнее всего, слушания состоятся в ближайшие несколько дней.
Politico: Конгресс США может рассмотреть вопрос помощи Украине 2 октября
© Фото: Boris Roessler, dpa, Global Look Press
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Палата представителей США может рассмотреть вопрос о помощи Украине в понедельник, 2 октября. Об этом сообщает Politico. Ранее пункт о выделении Киеву новых средств не вошел в закон о временном финансировании правительства.

Республиканцы в палате представителей будут иметь выбор в ближайшие несколько дней, когда они соберутся в понедельник, сообщил руководитель фракции Демократической партии в палате Хаким Джеффрис.

Ранее президент США Джозеф Байден выразил надежду, что конгресс проведет отдельное голосование по вопросу финансовой помощи Украине. Глава Белого дома ожидает, что спикер палаты представителей Кевин Маккарти «сохранит свою приверженность народу Украины и обеспечит получение поддержки, необходимой для помощи Украине в этот критический момент».

Трудно сказать, насколько это заявление было пропагандой, высказанным желанием или достоверной информацией, пишет издание. Никто в Белом доме не может сказать, что Маккарти заверил, что он вынесет пакет помощи Украине на голосование.

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