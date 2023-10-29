Глава Чехии Павел не удержал в руках знамя и сбил фуражку с офицера

Петр Павел после инцидента с офицерской фуражкой извинился в соцсетях за причинение «физического или психологического ущерба».

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Президент Чехии Петр Павел попал в курьезную ситуацию, не удержав переданный ему флаг на церемонии в честь празднования Дня возникновения Чехословакии и сбив знаменем фуражку одного из офицеров. Позже Павел извинился за неприятный инцидент.

«Я считаю необходимым хотя бы таким образом принести извинения за физический или психологический ущерб, нанесенный бойцу Замковой гвардии», - написал чешский президент на своей странице в соцести X.

Павел не ожидал, что знамя окажется таким тяжелым, добавил он в сообщении.

Нелепые ситуации происходят и с другими мировыми политиками. Во время встречи в Нью-Йорке с президентом Бразилии Луисом ИнасиуЛулой да Силвой американский глава Джо Байден споткнулся о бразильский флаг, а после забыл пожать руку своему коллеге.