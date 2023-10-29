Невролог Сутормин предупредил, что инсульт может поразить даже в 30 лет

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Человек может пережить инсульт в любом возрасте. Сейчас это опасное заболевание «молодеет» и способно затронуть даже тех, кому еще не исполнилось 50 лет. Об этом предупредил руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ имени Владимирского Максим Сутормин по случаю Всемирного дня борьбы с инсультом.

«Статистика говорит о том, что заболевание молодеет и инсультам подвержены не только люди старшего возраста, но и пациенты в возрасте 30-40 лет», - цитирует 360 слова Сутормина.

Обычно причиной инсульта становятся сердечно-сосудистые заболевания или сахарный диабет. Курящие люди также подвергают себя большой опасности. Невролог призвал следить за уровнем холестерина и регулярно проходить диспансеризацию.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова заявила, что до восьми процентов случаев инсультов приходятся на граждан моложе 45 лет. Кроме того, Скворцова отметила, что одной из самых частых причин смерти и инвалидности во всем мире является острый ишемический инсульт.