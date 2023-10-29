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Скворцова сообщила, что до 8% случаев инсульта приходится на людей до 45 лет

Алина Луговая
09:41 29.10.2023
По словам Вероники Скворцовой, от пяти до восьми процентов инсультов в России приходится на население в возрасте до 45 лет.
Скворцова сообщила, что до 8% случаев инсульта приходится на людей до 45 лет
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова рассказала об опасной тенденции заболеваний инсультом - от пяти до восьми процентов случаев, по статистике, фиксируют у граждан моложе 45 лет. Об этом сообщают РИА Новости.

«Острый ишемический инсульт - одна из наиболее частых причин смерти и инвалидности во всем мире. Инсульт стремительно молодеет - в России от 5 до 8% случаев наблюдаются у людей до 45 лет, а каждые последующие 10 лет риск заболевания увеличивается в 3 раза», - сказала Скворцова.

Скворцова добавила, что серьезные последствия инсульта можно предотвратить благодаря профилактике и грамотному медконтролю. В первые три-четыре часа после развития инсульта необходимо применять «терапевтическое окно» - в это время, пока в тканях мозга не случились необратимые последствия, оно наиболее эффективно.

Напомним, сегодня 29 октября отмечается всемирный день борьбы с инсультом. Основными причинами инсульта являются спазм сосудов мозга или разрыв кровеносного сосуда, из-за чего нарушается кровоснабжение определенных участков головного мозга. В результате могут нарушиться те или иные функции организма.

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