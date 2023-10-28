В стране и мире В стране и мире спецоперация ТЕГИ

«Раздевали, издевались»: пленный ВСУ рассказал про отношение командиров к солдатам

12:00 28.10.2023
Были случаи, когда командиры роты ВСУ расстреливали своих подчиненных за невыполнение приказа, рассказал пленный Гирич.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Гирич рассказал про ужасающее отношение командиров к личному составу. По его словам, за неподчинение приказу солдат может подвергнуться не только издевательствам, но даже убийству.

«Поганое отношение было. Если ты не подчиняешься приказу, они тебя увозили, забирали телефон, раздевали, издевались <...> были случаи, когда командир роты расстреливал своих подчиненных за невыполнение приказа», - вспомнил Гирич.

Кроме того, пленный рассказал о проблемах с наркотиками, которые командиры получают через волонтеров. По словам Гирича, половина его подразделения сидела на разных веществах. На фоне этого с солдат постоянно требуют деньги на технику, однако новых машин или дронов военные так и не увидели.

Гирич вспомнил, как он попал в плен. Людей в ВСУ не хватает, поэтому на задание отправили всего три человека вместо восьми. Двое его напарников погибли при штурме российскими солдатами, и он решил сдаться. Сейчас он призывает своих сограждан любыми способами избегать мобилизации на Украине.

Ранее украинский пленный Владимир Непретворенный рассказал, что его мобилизовали, пока по дороге на работу он зашел за продуктами. В этот же день его погрузили в автобус и отправили в зону боевых действий. По словам пленного, в подразделении регулярно распивают и употребляют наркотики.  

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:48 В стране и мире
Лавров заявил, что Запад начинает побаиваться монстра, которого вырастил на Украине
12:21 В стране и мире
Сийярто: Венгрия не даст добро 12-му пакету санкций ЕС, если он затронет энергетику РФ
11:34 В стране и мире
Израиль пропустит в Газу грузовики с провиантом, водой и медикаментами
11:00 В стране и мире
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
10:29 В стране и мире
В ХАМАС заявили, что Израиль провалил попытку наземной операции
Популярное
Видео
Путин рассказал, что лично придумал космодром Восточный
«Есть своя и не одна»: в Кремле ответили Трампу на слова о краже «супер-пупер-ракеты»
WhatsApp* перестал работать на смартфонах Android с устаревшей ОС
Трамп назвал премьера Венгрии Орбана лидером Турции
Видео
Мантуров оценил идею ЕС запретить экспорт в Россию швейных иголок
RMC: спецслужбы Франции обвинили РФ в «обострении психоза» из-за клопов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.