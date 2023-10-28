«Раздевали, издевались»: пленный ВСУ рассказал про отношение командиров к солдатам

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Пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Гирич рассказал про ужасающее отношение командиров к личному составу. По его словам, за неподчинение приказу солдат может подвергнуться не только издевательствам, но даже убийству.

«Поганое отношение было. Если ты не подчиняешься приказу, они тебя увозили, забирали телефон, раздевали, издевались <...> были случаи, когда командир роты расстреливал своих подчиненных за невыполнение приказа», - вспомнил Гирич.

Кроме того, пленный рассказал о проблемах с наркотиками, которые командиры получают через волонтеров. По словам Гирича, половина его подразделения сидела на разных веществах. На фоне этого с солдат постоянно требуют деньги на технику, однако новых машин или дронов военные так и не увидели.

Гирич вспомнил, как он попал в плен. Людей в ВСУ не хватает, поэтому на задание отправили всего три человека вместо восьми. Двое его напарников погибли при штурме российскими солдатами, и он решил сдаться. Сейчас он призывает своих сограждан любыми способами избегать мобилизации на Украине.

Ранее украинский пленный Владимир Непретворенный рассказал, что его мобилизовали, пока по дороге на работу он зашел за продуктами. В этот же день его погрузили в автобус и отправили в зону боевых действий. По словам пленного, в подразделении регулярно распивают и употребляют наркотики.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.