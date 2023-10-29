Следователи задержали мать избитого в Москве восьмимесячного младенца

В Москве был найден младенец со множественными травмами. Его мать задержали следователи.

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Следователи задержали мать восьмимесячного младенца, которого обнаружили со множественными травмами в квартире на Нижегородской улице в Москве и увезли в больницу в тяжелом состоянии. СК возбудил уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержана мать мальчика, она доставлена в подразделение столичного СК, где следователи приступили к ее допросу», - сообщает Life со ссылкой на ГСУ СК России по Москве.

Женщина утверждала, что она упала на ребенка во время своего эпилептического припадка, однако, по данным врачей, мать жестоко избивала младенца, пишет Shot. У него диагностировали неправильно сросшиеся переломы предплечья и бедер.

Ранее стало известно, что СК объявил в международный розыск главу петербургской банды хулиганов, 18-летнего Турала Мамедова. Он со своими сообщниками-подростками, уроженцами Таджикистана и Азербайджана, нападал на прохожих в городе и снимал происходящее на видео.