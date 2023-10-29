Осколки сбитого над Ростовом дрона повредили кровли домов и автомобиль
Кровля шести домов и один автомобиль пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на Ростов-на-Дону. О последствиях очередного нападения со стороны Украины рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Он пояснил, что БПЛА был замечен и сбит системой ПВО утром 29 октября в небе над Ростовом.
«Осколки упали на территорию города. Погибших и пострадавших нет», - пояснил Логвиненко в Telegram.
Он добавил, что осколки сбитого беспилотника попали на крыши 18 частных домов в Первомайском районе, в шести домах фрагменты сбитого БПЛА повредили кровлю, кроме того причинен ущерб одному автомобилю.
Ранее сообщалось о посещении президентом России Владимиром Путиным штаба ВС РФ в Ростове-на-Дону. Во время визита Верховный главнокомандующий заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова о ходе СВО.