Осколки сбитого над Ростовом дрона повредили кровли домов и автомобиль

Система ПВО отреагировала на очередную атаку беспилотников со стороны ВСУ по Ростову-на-Дону.

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Кровля шести домов и один автомобиль пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ на Ростов-на-Дону. О последствиях очередного нападения со стороны Украины рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Он пояснил, что БПЛА был замечен и сбит системой ПВО утром 29 октября в небе над Ростовом.

«Осколки упали на территорию города. Погибших и пострадавших нет», - пояснил Логвиненко в Telegram.

Он добавил, что осколки сбитого беспилотника попали на крыши 18 частных домов в Первомайском районе, в шести домах фрагменты сбитого БПЛА повредили кровлю, кроме того причинен ущерб одному автомобилю.

Ранее сообщалось о посещении президентом России Владимиром Путиным штаба ВС РФ в Ростове-на-Дону. Во время визита Верховный главнокомандующий заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова о ходе СВО.