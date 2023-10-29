«Нафтогаз» заявил, что Украина не будет продлевать контракт на транзит газа из РФ

Глава «Нафтогаза» сообщил, что на данный момент Украина не будет отказываться от российского газа из-за нужды в нем стран Европы.

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Украина не будет продлевать договор о транзите газа из Российской Федерации, срок действия которого истечет в конце 2024 года. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов.

«Мы не будем инициировать продолжение этого транзита. Контракт завершится - транзит остановится», - цитирует Страна.ua слова главы компании.

Алексей Чернышов также отметил, что Украина сейчас не будет отказываться от российского газа, поскольку есть необходимость в снабжении им Европы в преддверии им зимы. Он также сообщил, что Украине не получала сигналов от европейской стороны о необходимости продления соглашения после 2024 года.

Ранее в Сербии заявили, что рассчитывают на заключение договора о поставках российского газа. Премьер-министр республики Радован Вишкович также высказал предположение, что из-за давления со стороны США Сараево отказывается провести трубопровод из Сербии в Боснию и Герцеговину.