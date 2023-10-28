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Средства ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА над Орловской и Тульской областями

09:47 28.10.2023
Минобороны России сообщило о пресечении попытки террористической атаки украинскими БПЛА самолетного типа на территории РФ.
Средства ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА над Орловской и Тульской областями
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Над территорией Орловской и Тульской области дежурные силы ПВО России перехватили шесть украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

«Дежурными силами ПВО перехвачены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Орловской области и два над территорией Тульской области», - сообщили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны России отметили, что украинская сторона попыталась совершить террористическую атаку по объектам на территории России беспилотниками самолетного типа.

Ранее российские средства ПВО уничтожили украинские беспилотники над Брянской областью. В Минобороны России сообщили о перехвате четырех вражеских БПЛА.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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