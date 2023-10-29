Mash: пропавший при атаке ХАМАС россиянин Козлов находится в плену в секторе Газа

Андрей Козлов, который был охранником на злополучном фестивале Nature Party, находится в плену в секторе Газа.

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Пропавший при нападении палестинских боевиков ХАМАС россиянин Андрей Козлов находится в плену в секторе Газа. Об этом его матери сообщил представитель израильской армии. По данным Mash, с Козловым все в порядке.

«Пропавший при атаке ХАМАС россиянин Андрей Козлов нашелся в секторе Газа. На днях его маме позвонили из ЦАХАЛ и сказали, что, по их данным, он жив и здоров», - сообщает Telegram-канал Mash.

Андрей был охранником на злополучном фестивале Nature Party 7 октября. Во время нападения боевиков он прятался в металлических контейнерах и кустах, однако через какое-то время связь с ним прервалась.

Ранее стало известно, что МИД РФ говорило с представителями ХАМАС об освобождении российских заложников. В палестинской организации пообещали, что будут содействовать розыску и освобождению граждан России.