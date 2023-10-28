Местные правоохранители сообщили, что подозреваемого в стрельбе в штате Мэн Роберта Карда нашли мертвым.

© Фото: Lewiston Maine Police Department

Американские власти сообщили, что подозреваемый в массовой стрельбе в штате Мэн Роберт Кард обнаружен мертвым. Об этом рассказали высокопоставленные представители местных правоохранительных органов. По последним данным, в результате той стрельбы погибли 18 человек.

«Роберт Кард обнаружен мертвым», - сообщает RT со ссылкой на местный телеканал.

Тело Карда, как отмечается, найдено в центре переработки отходов в Лисбоне, где он работал. Губернатор штата Джанет Миллс, по информации ABC News, также подтвердила его смерть.

Мужчину подозревают в причастности к стрельбе в городе Льюистон. В результате нее, сообщалось ранее, погибли примерно 22 человека, еще около 60 были ранены. Стрельба произошла в нескольких местах.

Прежде правоохранителям Льюистона удалось установить личность подозреваемого. Также они пытались найти местонахождение Роберта Карда.

Сообщалось, что сотни полицейских занимались поиском подозреваемого в стрельбе. Тогда глава департамента общественной безопасности штата Майкл Сасчак говорил, что был найден автомобиль Карда. Его нашли в другом американском городе.