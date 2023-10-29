Российские артиллеристы уничтожили позиции ВСУ в районе Берестового
Военные Южной группировки войск успешно поражают цели врага в зоне СВО.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российские артиллеристы Южной группировки войск уничтожили позиции противника в районе села Берестовое Бахмутского района. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны России.
Военнослужащие группировки успешно ликвидируют опорные пункты, укрытия и штурмовые группы националистов в зоне спецоперации.
Ранее было опубликованы кадры, как экипажи российских танков Т-72Б3 ЗВО разнесли позиции боевиков ВСУ на Купянском направлении.
Замаскированные пункты, а также скопление боеприпасов были обнаружены разведчиками. После координаты передали танкистам, которые выдвинулись на огневую точку.
Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.