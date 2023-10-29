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ВС РФ уничтожили два пункта управления вражескими БПЛА на Донецком направлении

13:44 29.10.2023
В МО РФ сообщили об успехах ВС РФ за прошедшие сутки.
ВС РФ уничтожили два пункта управления вражескими БПЛА на Донецком направлении
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Министерство обороны Российской Федерации сообщило об уничтожении двух пунктов управления беспилотными летательными аппаратами украинских боевиков на Донецком направлении.

В российском оборонном ведомстве рассказали, что подразделения «Южной» группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной и 3-й штурмовой бригады украинской армии в районах населенных пунктов Андреевка, Яковлевка, Артемовское, Клещеевка и Курдюмовка ДНР.

Кроме того, российские войска на Донецком направлении поразили артиллерийскую систему М777 американского производства и гаубицу Д-30.

Ранее Министерство обороны сообщило о поражении командно-диспетчерского пункта воздушных сил украинских боевиков в Кировоградской области. Как сообщило российского оборонное ведомство, данный пункт располагался на аэродроме «Канатово».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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