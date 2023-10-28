ВС РФ поразили командно-диспетчерский пункт воздушных сил ВСУ в Кировоградской области
Командно-диспетчерский пункт воздушных сил ВСУ находился на аэродроме «Канатово».
© Фото: мо поражен Алексей Иванов ТРК Звезда
ВС РФ поразили поражен командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
«На аэродроме "Канатово" в Кировоградской области поражен командно-диспетчерский пункт воздушных сил Украины», - сообщили в ведомстве.
В ведомстве добавили, что в соседней Днепропетровской области был уничтожен украинский МиГ-29. К северу в Херсонской области ВС РФ обнаружили и уничтожили принадлежащий ВСУ Су-25.
Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.