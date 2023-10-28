ВС РФ поразили командно-диспетчерский пункт воздушных сил ВСУ в Кировоградской области

В ведомстве добавили, что в соседней Днепропетровской области был уничтожен украинский МиГ-29. К северу в Херсонской области ВС РФ обнаружили и уничтожили принадлежащий ВСУ Су-25.

Читать далее

/news/next/?referer=/news/202310281415-BvmQm.html&date=2023-10-28 14:20:01

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.