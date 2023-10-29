Политолог Лукьянов назвал просчитанным призыв главы МО Чехии выйти из ООН

Политолог Федор Лукьянов считает, что в Чехии призвали к выходу из ООН, чтобы показать себя США как надежного союзника.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: IMAGO, Florian Gaertner, Globallookpress

К заявлению министра обороны Чехии Яны Черноховой с призывом выйти из ООН нужно относиться как к эмоциональному или наоборот очень просчитанному. Об этом «Звезде» рассказал политолог Федор Лукьянов.

«К таким заявлениям надо относиться как к эмоциональным. Либо напротив очень просчитанным, но с одной единственной целью - показать себя святее папы римского перед лицом этого самого "папы римского", в роли которого сейчас выступают США», - сказал политолог.

По словам Лукьянова, голосование ООН показало, что США и Израиль довольно мало пользуются поддержкой в мировом сообществе - даже вполне дружественные и лояльные к Западу и Америке страны проголосовали совершенно иначе или уклонились.

«Некоторые небольшие государства, которые сделали основную ставку на взаимодействие с США, хотят использовать эту ситуацию, чтобы обратить внимание, какими важными и надежными союзниками они являются», - объяснил Лукьянов.

Политолог резюмировал, что ни Чехия, ни Израиль, со стороны которого звучали призывы к ликвидации ООН, выходить из организации не будут.

Ранее министр обороны Чехии Яна Чернохова опубликовала в соцсетях пост с призывом к выходу из ООН, поскольку стране, по ее словам, нечего там делать.