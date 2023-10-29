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В Чехии призвали к выходу страны из ООН из-за резолюции по Израилю

Алина Луговая
12:26 29.10.2023
Министр обороны Чехии Яна Чернохова считает, что Чехии нечего делать в организации, которая не поддерживает право стран на самооборону.
В Чехии призвали к выходу страны из ООН из-за резолюции по Израилю
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала обратилась к властям и согражданам с призывом выйти из ООН из-за резолюции по ситуации на Ближнем Востоке, которую приняла Генассамблея. Об этом она написала в соцсети X (бывшая Twitter).

«Чехии незачем оставаться в организации, поддерживающей террористов, и которая не уважает основополагающее право (стран. - Прим. Ред.) на самооборону. Выйдем» - написала Чернохова.

Чернохова напомнила, что три недели назад ХАМАС убил более 1400 израильтян. При этом, по словам главы чешского Минобороны, только 14 стран выступили против этой атаки.

«Мне стыдно за ООН», - отметила Чернохова.

Посол Чехии в ООН Якуб Кулганек объяснил позицию Праги отсутствием в документе требований об освобождении заложников и осуждении ХАМАС, а также гарантий, что гуманитарная помощь сектору Газа будет использована по назначению.

Ранее стало известно, что Израиль расширил наземные операции - за минувшие сутки количество целей в Газе, по которым ведутся удары, увеличилось втрое до 450.

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