NYT: премьер Израиля Нетаньяху отказался подписывать приказ о вторжении в Газу

Как сообщает NYT, отказ Нетаньяху подписывать приказ о вторжении в Газу говорит о наличии разногласий в кабинете министров.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался подписывать приказ о начале наземной операции в Газе из-за рисков потерять доверие населения в случае провала. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в правительстве еврейского государства.

По данным собеседников NYT, которые находились на заседаниях чрезвычайного кабинета, Нетаньяху «возмутил старших офицеров, отказавшись подписать план» проведения наземной операции в секторе Газа. Источники утверждают, что решение премьера связано с желанием получить единогласное одобрение членов чрезвычайного кабинета, который был сформирован вместе с представителями оппозиции после атак ХАМАС 7 октября.

В издании считают, что отказ Натаньяху подписать приказ говорит о наличии разногласий среди министров, некоторые из которых не видят необходимости в широкомасштабной операции - они считают, что лучше провести несколько операций, затрагивающих небольшую часть анклава,.

Аналитики выдвинули предположение, что израильский премьер не спешит самостоятельно одобрять план военных действий, так как опасается, что в случае неудачи операции во всем обвинят его.

Ранее военный эксперт Насонов предположил, что Израиль откладывает проведение операции в Газе из-за недостатка разведданных о системах подземных укреплений группировки ХАМАС.