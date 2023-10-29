На Крымском мосту временно перекрыли автомобильное движение

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Автомобильное движение временно приостановлено на Крымском мосту в обе стороны. Сначала в районе 11:00 по московскому времени въезд для автотранспорта закрыли со стороны Керчи, примерно через час появилась информации о приостановке со стороны Тамани.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту со стороны Тамани временно перекрыто», - сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке в регионе.

Ранее стало известно, что в ночь на воскресенье 29 октября российские средства ПВО ликвидировали 36 украинских дронов самолетного типа в небе над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны Росси.