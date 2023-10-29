В стране и мире Губернатор Голубев сообщил о падении обломков сбитой воздушной цели в Ростове Игнат Далакян Глава региона сообщил, что пострадавших в результате инцидента нет. © Фото: Сергей Пивоваров, РИА Новости Читайте нас на: Несколько обломков сбитой воздушной цели упали в Первомайском районе Ростова, нанеся повреждения имуществу. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев. «В 11:25 успешно отработала система ПВО. Воздушная цель поражена», - отметил губернатор в своем Telegram-канале. Ранее российские средства ПВО уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над Крымом и Черным морем. В Минобороны России отметили, что Киев в очередной раз попытался осуществить террористическую атаку БПЛА по территории России. Экспертное мнение и аналитика