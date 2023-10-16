В Республике Сербской рассказали, чего ждут от поставок российского газа

Республика Сербская рассчитывает на заключение договора о поставках газа из России.

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Республика Сербская (энтитет в рамках Боснии и Герцеговины) надеется подписать договор с Россией о долгосрочных поставках газа до конца этого года. Об этом сообщил премьер-министр республики Радован Вишкович.

«Мы ожидаем, что подпишем договор о долгосрочных поставках газа из РФ до конца этого года. Подтверждение мы получили во время встречи с господином Новаком, на которой также присутствовало руководство "Газпрома"» - заявил Радован Вишкович в интервью «Известиям».

Премьер-министр также отметил, что Сараево не дает согласие на проведение трубопровода из Сербии в Боснию и Герцеговину. По предположению Вишковича, из-за давления со стороны американского посольства.

12 октября вице-премьер России Александр Новак и премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович провели встречу, в ходе которой затронули вопрос сотрудничества в нефтяной и энергетической сферах.