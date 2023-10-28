Кавалер ордена Мужества Амелин создал новую систему БПЛА в ответ на обстрелы Донецка

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Наводчик-оператор БПЛА Александр Амелин в интервью программе «Время героев» на телеканале «Звезда» рассказал о том, что за время службы в зоне специальной военной операции он разработал новую технологию для беспилотников, которая значительно облегчила работу артиллеристов. По словам военнослужащего, он разработал ее, увидев как украинские националисты обстреливали мирных жителей Донецка и захотев положить этому конец.

«Мной была разработана система, которая позволяла оперативно, точно и, самое главное, с правильными координатами определять местоположение боевых расчетов противника. После того, как наносился артудар, мы точно знали, поражено ли орудие, уничтожен ли личный состав - у нас был полный отчет», - рассказал Амелин.

Разработанную технологию военнослужащий предложил своему командиру. Тот сразу одобрил разработку - так как, по словам Амелина, командир всегда прислушивается к своим подчиненным.

«Старые технологии работают, но нужно придумывать что-то еще. Здесь есть жажда достойного ответа врагу - когда он стрелял по мирным людям, мы не должны были сидеть в стороне. Мы должны были оперативно и бескомпромиссно уничтожить этого врага. Наши ребята до сих пор применяют эту технологию», - отметил Амелин.

За разработку этой технологии Александр был награжден орденом Мужества. Почетную награду он получил лично и рук президента РФ Владимира Путина.

Полное интервью с Кавалером ордена Мужества Александром Амелиным смотрите в новом выпуске программы «Время героев» на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV.