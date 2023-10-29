Армия ВС РФ уничтожили украинскую колесную САУ Dana барражирующим боеприпасом Украинская САУ Dana, хоть и была на замаскированной позиции, не скрылась от российских военнослужащих. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российские военнослужащие обнаружили и уничтожили пытавшуюся скрыться в деревьях украинскую колесную САУ Dana. Об этом сообщили в Минобороны России. «САУ уничтожена барражирующим боеприпасом на замаскированной огневой позиции», - добавили в ведомстве. Ранее были опубликованы кадры, как опорный пункт противника на Артемовском направлении утонул в разрывах снарядов ВС РФ. Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика