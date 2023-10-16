Опорный пункт врага на Артемовском направлении утонул в разрывах снарядов ВС РФ
Минобороны России заявило, что неприятельский опорник был уничтожен.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Украинский опорный пункт был успешно поражен российской артиллерией. Видео объективного контроля стрельбы публикует Минобороны России.
Российское оборонное ведомство заявляет, что неприятельский опорник был уничтожен бойцами «Южной» группировки войск.
Вражеский опорный пункт находился на Артемовском направлении.
Ранее сообщалось об уничтожении российскими артиллеристами САУ Krab польского производства, которая встретила свой бесславный конец в зоне проведения специальной военной операции.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.