Володин назвал США виновниками конфликта на Ближнем Востоке

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Главным виновником и выгодоприобретателем палестино-израильского конфликта, в котором гибнут тысячи людей, являются Соединенные Штаты, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Если посмотреть начиная с 1945 года, 80% всех войн, которые были в мире, происходили с непосредственным участием США. Совершенно очевидно, этот конфликт должен быть прекращен, иначе на нем будут греть руки Вашингтон и Брюссель», - сказал Володин.

Спикер отметил тот факт, что на фоне трагедии на Ближнем Востоке растут акции крупнейших военных компаний США, они получаю выгоду на заказах для поставок вооружения Израилю. По словам Володина, конфликт на Ближнем Востоке не может завершиться в условиях постоянных поставок денежных средств военным.

«Кому война - кому мать родная», - добавил спикер Госдумы.

В качестве меры борьбы со сложившейся ситуацией Володин призвал ООН инициировать привлечение к ответственности президента США Джо Байдена, а также напомнил о предложенном Россией плане по мирному урегулированию обострения между Израилем и Палестиной.

Ранее Россия представила проект гуманитарной резолюции, в соответствии с которым призывала к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому прекращению огня в зоне конфликта. Однако он не набрал необходимое количество голосов «за».