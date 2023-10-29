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Путин поздравил Эрдогана со столетним юбилеем Турецкой Республики

Алина Луговая
10:24 29.10.2023
Путин отметил дружеский дух отношений между Россией и Турцией.
Путин поздравил Эрдогана со столетним юбилеем Турецкой Республики
© Фото: Alexei Druzhinin, Kremlin Pool, Globallookpress
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Президент России Владимир Путин поздравил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана со столетним юбилеем со дня основания Турецкой Республики, отметив высокий авторитет страны на международной арене. Телеграмма опубликован на сайте Кремля. 

«За прошедший век ваша страна преодолела немало испытаний и добилась общепризнанных успехов в экономической, социальной и других областях. Турция по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене», - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что отношения между Россией и Турцией развиваются в духе дружбы и добрососедства, что подтверждает недавняя встреча в Сочи.

Российские лидер констатировал, что сотрудничество между странами на самых различных направлениях дает хороший результат, а крупные совместные проекты развиваются планомерно.

Путин выразил уверенность, что потенциал двусторонних связей будет только расти на благо народов с целью построения справедливого и демократического миропорядка.

В заключение президент России пожелал Эрдогану здоровья и успехов, а всем гражданам счастья и процветания.

Напомним, встреча Путина с Эрдоганом состоялась 4 сентября в Сочинском санатории «Русь». Эта встреча была первой после прекращения действия зерновой сделки через украинский порты, поскольку боевики использовали гуманитарные коридоры для атаки на российские объекты. Зато сотрудничество в этом направлении между Анкарой и Москвой будет только развиваться.

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