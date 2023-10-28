Число жертв аварии на шахте в Казахстане выросло до 16

После аварии на шахте в Казахстане из 252 человек вывели на поверхность 205. Еще 16 человек обнаружили без признаков жизни, поиски оставшихся продолжаются.

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В результате аварии на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана погибли 16 человек, еще о 31 шахтере ничего не известно. Об этом сообщила пресс-служба компании «АрселорМиттал Темиртау», которой принадлежит шахта.

«Поиски 31 шахтера продолжаются. Обнаружены без признаков жизни 16 шахтеров», - говорится в сообщении компании.

Всего в шахте находились 252 человека. Из них вывели на поверхность 205. За медпомощью обратились 18 горняков.

По предварительным данным, в лаве шахты произошел взрыв газометана. Для определения обстоятельств произошедшего создана правительственная комиссия.

Ранее в шахте «Казахстанская», которая также принадлежит «АМТ», из-за пожара погибли пять человек. Это второе ЧП с летальным исходом за два месяца.