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Армия Израиля уничтожила отвечающего за ПВО и атаки дронов командира ХАМАС

Алина Луговая
08:54 28.10.2023
Всего за ночь Израиль ударил по 150 целям в секторе Газа.
© Видео: Telegram, @idfofficial © Фото: Telegram, @idfofficial
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В армии Израиля сообщили о том, что минувшей ночью ликвидировали  главу воздушных сил ХАМАС Абу Ракаба, отвечающего за противовоздушную оборону и атаки дронов. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала ЦАХАЛ.

«Ночью истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по главе воздушных сил ХАМАС», - следует из сообщения.

В израильской армии добавили, что за ночь ударили по 150 целям в Газе, среди которых туннели и другая подземная инфраструктура.

Накануне NYT сообщал, что премьер Израиля Нетаньяху отказался подписывать приказ о широкомасштабном вторжении в Газу из-за разногласий в Кабинете министров и страза потерять доверие в случае провала. Но уже вечером ЦАХАЛ объявил о расширении наземной операции в секторе Газа.

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